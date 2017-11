Musona had een hattrick kunnen scoren tegen Eupen, maar hij deed dit...

Knowledge Musona had zich vanavond tot man van de match kunnen kronen tegen Eupen met een hattrick. De Zimbabwaan had drie goede kansen om te scoren, maar telkens wrong hij die vakkundig de nek om. In de zeventiende minuut trapte de spits oog in oog met Van Crombrugge net naast doel. Na de pauze pakte hij uit met een wel erg opportunistische poging om het doelpunt van de speeldag te scoren en in de slotminuten kreeg hij dan de grootste kans om de geruststellende 2-0 te maken, maar opnieuw stond zijn vizier niet goed afgesteld.