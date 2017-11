Messi deelt steekje uit aan ex-ploegmaat Neymar en wat met de ‘vriendschap’ met Ronaldo?

Naar aanleiding van zijn contractverlenging bij Barcelona heeft Lionel Messi een interview gegeven aan de Spaanse sportkrant Marca. Daarin deed de Argentijnse voetbalster enkele opvallende uitspraken over het vertrek van Neymar en de vriendschap met eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi sprak open over het vertrek van Neymar naar PSG en de gevolgen daarvan op het spel bij Barça. “Door zijn vertrek werden we verplicht om anders te gaan spelen. We verloren een serieuze offensieve kracht, maar in verdedigend opzicht is het in ons voordeel uitgedraaid. Momenteel staan we erg sterk op het middenveld. We hebben zonder Neymar meer balans in de ploeg en dat maakt ons defensief sterker.”

Messi vertelde ook welke ploegen momenteel het meeste indruk op hem maken. “Manchester City en PSG”, zegt hij. “Maar het is nog een lang seizoen. Ik verlies ook nooit Real Madrid uit het oog, ook al halen ze nu niet de resultaten die de mensen van hen verwachten. Net zoals Bayern Munchen. Maar je gaat zien, op het einde van het seizoen zullen die twee er ook staan.”

Vriendjes met Ronaldo

Uiteraard kwam ook Cristiano Ronaldo ter sprake. De Portugees zei een tijdje geleden dat hij en Messi goede vrienden zouden kunnen worden. “Dat weet ik zo nog niet”, repliceert de Argentijn. “Vriendschap is gebouwd op tijd met elkaar doorbrengen en elkaar beter leren kennen. Maar we hebben geen relatie. Grotendeels omdat we elkaar enkel zien en spreken op prijsuitreikingen. We hebben geen ruzie, alles gaat goed, maar onze levens kruisen elkaar gewoon niet vaak.”