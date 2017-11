Atletico Madrid haalt zwaar uit tegen Levante

Atletico Madrid, met invaller Yannick Carrasco, heeft zaterdag met 0-5 gewonnen bij Levante op de dertiende speeldag van de Primera Division. Op basis van een beter doelsaldo staat het zo net voor de buren van Real Madrid op de derde plaats.

Carrasco moest op de bank beginnen, en zijn ploegmaats maakten zo’n indruk dat de Rode Duivel er misschien wel ongemakkelijk van werd. Toen hij mocht invallen (66.) stond het al 4-0, Antoine Griezmann (68.) maakte er nadien nog 5-0 van. Drie minuten tevoren had de Fransman ook al gescoord. De andere doelpunten kwamen op naam van Kevin Gameiro (29., 59.). Verder was er nog een owngoal van Rober (5.).

In de Italiaanse Serie A kwam Senna Miangue niet van de Cagliari-bank. Het verloor thuis met 1-3 tegen Inter Milaan. Bij Sampdoria keerde Dennis Praet terug in de kern na zijn blessure, maar hij bleef wel de hele wedstrijd aan de kant. Zijn ploegmaats verloren met 3-0 van Bologna.

Kevin Begois kwam in de Eredivisie niet van de bank bij Groningen, dat met 0-2 van Feyenoord verloor. In Heracles tegen NAC stonden daarentegen vier Belgen op het veld. Bram Castro, Dries Wuytens en Dario Van Den Buijs haalden het met 2-1 van NAC, met Arno Verschueren in de basis en vervangen bij de rust.

In Frankrijk tot slot was Isaac Mbenza invaller (63.) bij Montpellier, dat thuis met 3-0 van Lille won. De doelpunten werden gemaakt door Jérôme Roussillon, Giovanni Sio en Rodrigue Ninga. Bij Angers was ook Baptiste Guillaume invaller (74.), maar hij verloor met 3-0 van Troyes na doelpunten van Saîf-Eddine Khaoui, Suk Hyun-Jun en een owngoal van Romain Thomas.