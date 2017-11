Britse komiek maakt hilarische song over Kevin De Bruyne (en Marouane Fellaini)

Kevin De Bruyne is bezig aan een geweldig seizoen bij Manchester City. De Rode Duivel is de sleutelspeler voor het team van Pep Guardiola, dat momenteel ruim aan de leiding staat in de Premier League. De prestaties van De Bruyne leverden hem zelfs een catchy liedje op, van de Britse komiek Jim Daly. Die er nadien ook nog eentje maakte over Marouane Fellaini.