GERUCHTEN. Barcelona komt kijken op Anderlecht, Fellaini alweer gelinkt aan nieuwe club, Real wil spenderen

Het duurt nog even alvorens de wintertransfermarkt zijn deuren opent, maar ondertussen draait de geruchtenmolen wel op volle toeren. Zo zou FC Barcelona al eens komen kijken zijn op Anderlecht...

Henry Onyekuru laat dit seizoen het beste van zichzelf zien op huurbasis bij Anderlecht, met acht doelpunten in alle competities. De Nigeriaanse aanvaller maakte vorige zomer de overstap van Eupen naar Everton, maar staat nu in de belangstelling van Europese topclubs. Onder andere Arsenal, Juventus, Man United en Tottenham zouden Onyekuru in de gaten houden. Volgens AS zou echter ook FC Barcelona dat nu doen. Net als Ajax en PSV.

Barcelona zou ook interesse hebben in Man City-speler Bernardo Silva. Volgens Diario Gold zou de Portugees niet zoveel spelen als hij zou willen, voornamelijk door de aanwezigheid van Kevin De Bruyne en David Silva. Zijn manager Jorge Mendes vertegenwoordigt Barça-spelers Andre Gomes en Nelson Semedo, en dus zou een transfer tot de mogelijkheden behoren. Al wordt een som van 80 miljoen euro genoemd.

Het Spaanse Sport meldt dan weer dat de Blaugrana waarschijnlijk zullen afzien van hun interesse in Mesut Özil. De Catalaanse gigant zou twijfels hebben bij de levensstijl van de Duitse spelmaker, wiens contract bij Arsenal na dit seizoen afloopt. Goed nieuws voor Manchester United? Al beweert The Mirror dan weer dat Barcelona een contract met een weeksalaris van 400.000 euro voorbereidt om Özil in huis te halen.

Foto: Photo News

PSG en Real

Bij PSG loopt al heel wat aanvallend talent rond, maar de honger van de Qatarese eigenaars lijkt verre van gestild. The Mirror meldt namelijk dat de Franse topclub de dans leidt als het aankomt op de transfer van Alexis Sanchez. De Chileen wil weg bij Arsenal en kan vanaf januari onderhandelen over een vrije transfer aangezien zijn contract volgende zomer afloopt. Man City en Bayern hopen ook nog op de handtekening van Alexis.

De Chileen is niet de enige wereldspeler die in verband wordt gebracht met PSG. Volgens Diario Gol heeft Cristiano Ronaldo zijn manager Jorge Mendes de opdracht gegeven om gesprekken te openen met de Franse topclub. De Portugees zou bij Real een hoger salaris willen of de optie krijgen om na dit seizoen zonder veel weerwerk te kunnen vertrekken, maar dat is niet naar de zin van de club. Ronaldo zou PSG zien als zijn enige alternatief.

Real zou in die optiek vol willen gaan voor Anthony Martial. The Mirror beweert dat Los Blancos liefst 89 miljoen euro op tafel willen leggen voor de Franse aanvaller van Manchester United. Bij de Red Devils wordt Martial uitgespeeld als invaller en van dat statuut zou hij op termijn af willen. Klinkt als muziek in de oren van Real Madrid.

Foto: AFP

Middenvelders weg uit Engeland?

Nog bij Manchester United zit Henrikh Mkhitaryan een beetje op een zijspoor, nadat hij ook vorig seizoen niet altijd een vaste waarde was op Old Trafford. De Armeense spelmaker kreeg bovendien te horen van coach José Mourinho dat hij “te vaak verdwijnt tijdens wedstrijden”. En dus meldt de BBC dat Mkhitaryan mogelijk opnieuw richting Duitsland trekt, naar zijn ex-club Borussia Dortmund. De club die hij twee jaar geleden verliet voor 33 miljoen euro.

Naast Mkhitaryan verlaat mogelijk ook Emre Can de Premier League. De Duitse international van Liverpool heeft nog steeds geen nieuw contract getekend bij de Reds en kan volgende zomer dus als vrije speler weg. Juventus heeft al langer interesse in de middenvelder en zou volgens Tuttosport een persoonlijk akkoord gesloten hebben met Can.

En dan is er ook nog Marouane Fellaini. De Rode Duivel is al lange tijd in onderhandeling met Man United over een contractverlenging, maar tot nu toe liepen die gesprekken altijd af op een sisser. Fellaini werd al aan heel wat clubs gelinkt, maar volgens Le 10 Sport is ook nu ook PSG geïnteresseerd. De Franse topclub zou de Belg zien als opvolger voor Thiago Motta en bovendien een goedkope transfer zijn, zodat ze meer geld kunnen pompen in andere spelers.

Ander transfernieuws:

- Real Madrid zou een bod van 45 miljoen euro van Arsenal voor Karim Benzema weggelachen hebben (Diario Gol).

- Kaka zou dan toch niet stoppen met voetballen en voor één seizoen aan de slag gaan bij de Chinese eersteklasser Guizhou Hengfeng Zhicheng (Corriere dello Sport).

- Barcelona wil in januari een aantal spelers van de hand doen om de loonlast te laten dalen. Daarbij geen Thomas Vermaelen. Wel: Aleix Vidal, Andre Gomes, Denis Suarez, Gerard Deulofeu, Arda Turan en Paco Alcacer (Sport).

- Pierre-Emerick Aubameyang wil in januari weg bij Borussia Dortmund (Bild).

- Atlético Madrid heeft interesse om Javier Pastore in januari weg te halen bij PSG (AS).

- AS Roma denkt na over een bod bij Manchester United voor Matteo Darmian (Corriere dello Sport).

- Arsenal vecht met Liverpool voor de diensten van PSG-winger Julian Draxler. De Gunners hopen ook Thomas Lemar weg te halen bij Monaco (The Mirror/Daily Mail).