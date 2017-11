18-jarige zoon van Kluivert doet wat papa nooit lukte: (heerlijke) hattrick in Eredivisie

Justin Kluivert (18), de zoon van voormalig Nederlands international Patrick, heeft zijn visitekaartje afgegeven in de Eredivisie met drie heerlijke goals. Een hattrick, iets wat zelfs een goalgetter als zijn vader nooit gelukt was voor Ajax.

En dat was maar goed ook, want vooraleer de kwieke flankspeler zijn duivels ontbond, zat Ajax in de problemen tegen hekkensluiter Roda JC. De Amsterdammers waren na een halfuur immers op achterstand gekomen, maar dankzij de drieklapper van Kluivert en doelpunten van Kasper Dolberg en Donny van de Beek werd het uiteindelijk nog een ruime 5-1 overwinning.