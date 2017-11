Nainggolan ziet De Rossi de perfecte Italiaanse schwalbe maken, eentje met zware gevolgen

AS Roma moest op de veertiende speeldag in de Serie A op bezoek bij Genoa. Radja Nainggolan stond in de basis bij de Romeinen en zag zijn club op het uur de score openen dankzij Stephan El Shaarawy. Niet veel later stond het echter opnieuw gelijk. Daniele De Rossi sloeg Genoa-aanvaller Gianluca Lapadula in het gezicht en ging daarna ostentatief zelf liggen. De perfecte Italiaanse schwalbe. Het leverde De Rossi een rode kaart en een penalty tegen op. Lapadula zette die zelf om en Roma verloor punten: 1-1. Bij Genoa viel Stephane Omeonga vlak voor tijd in.

Dries Mertens en zijn ploegmaats bij Napoli profiteerden optimaal van het Romeinse puntenverlies door een zuinige zege te boeken op bezoek bij Udinese. Jorginho (33.) miste een strafschop, maar was in de herneming wel trefzeker. Mertens maakte de partij vol. Napoli neemt opnieuw de leiding over van Inter, dat op twee punten volgt. AS Roma is vierde en ziet de kloof met Napoli groeien tot zeven punten.