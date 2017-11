Januzaj tovert bij Sociedad, maar kan toch niet winnen tegen staartploeg

Brussel - Real Sociedad is zondag op de dertiende speeldag van de Spaanse Primera Division in eigen huis niet verder geraakt dan een 2-2 gelijkspel tegen staartploeg Las Palmas. Rode Duivel Adnan Januzaj gaf een assist en nam ook de 2-1 voor zijn rekening.

Met een scherpe voorzet zette Januzaj Willian Jose na een halfuur spelen op weg naar de gelijkmaker. Met het hoofd had Tana even daarvoor de score geopend voor de bezoekers. In de tweede helft zette Januzaj zelf de 2-1 op het scorebord. Een doorgekopte voorzet belandde in de voeten van de linkerflankspeler, die het overzicht behield en doelman Cruz Raul met een lage schuiver verschalkte. Jonathan Viera, ex-Standard, profiteerde van een matige ingreep van Sociedad-doelman Rulli, die te ver uit zijn doel kwam, om de 2-2 te maken. Tien minuten voor tijd mocht Januzaj gaan rusten. Na de tweede gele kaart voor Odriozolo, die twee keer bestraft werd voor een schwalbe, beëindigde Sociedad de match nog met tien. Sociedad bezet met 19 punten de tiende plaats, Las Palmas geeft de rode lantaarn door aan Alaves.

Mboyo en Bolingoli blinken uit in Zwitserland en Oostenrijk

In de Zwitserse voetbalcompetitie won Sion met 3-0 van Grasshoppers. Onze landgenoot Ilombe Mboyo was met twee doelpunten de uitblinker. De tweevoudige Rode Duivel gaf tussendoor ook de assist voor de 2-0 van Schneuwly. Sion rukt in de stand op naar de zevende stek, Grasshoppers zakt naar plaats vijf.

Rapid Wenen maakte het competitieleider Salzburg knap lastig in Oostenrijk, maar plooide uiteindelijk met 2-3. Boli Bolingoli-Mbombo maakte de partij in Wenen vol en gaf de assist voor de 2-3 van invaller Kvilitaia. Salzburg neemt de leiding in de Oostenrijkse Bundesliga opnieuw over van Sturm Graz. Rapid Wenen bezet de derde plaats, op 8 punten van Salzburg.