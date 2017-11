Barcelona verrast: Vermaelen in de basis voor topper tegen Valencia

Vanavond staat met het duel tussen Valencia en Barcelona een absolute topaffiche op het programma in La Liga. Valencia is immers de eerste achtervolger van de Catalaanse grootmacht en kan bij winst de achterstand verkleinen tot slechts één punt. Bij Barcelona staat een verrassende naam in de basiself: door de schorsing van Gerard Piqué zal onze landgenoot Thomas Vermaelen voor de tweede keer dit seizoen, en voor de eerste keer in La Liga, op het veld staan. De Rode Duivel verzamelde dit seizoen enkel speelminuten in het Copa del Rey-duel tegen Murcia, een wedstrijd die op 24 oktober werd gespeeld. Vermaelen speelde toen de volledige match en kwam sindsdien niet meer in actie voor Barça. U kan de match vanaf 20u45 hier LIVE volgen.