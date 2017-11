Binnen of buiten? Videoref bezorgt Genk discutabele strafschop

De videoref eiste zondag opnieuw een hoofdrol op bij de confrontatie tussen Genk en Standard. Bij een 0-1 tussenstand legde Paul-Jose Mpoku Genk-kapitein Thomas Buffel neer op de rand van het strafschopgebied. Ref Lawrence Visser ging de fase bekijken en besloot uiteindelijk een penalty toe te kennen voor de thuisploeg. Of die beslissing terecht was is de vraag, want de fout lijkt zich net buiten het strafschopgebied voor te doen. De penalty van Siebe Schrijvers werd overigens gepakt door Standard-goalie Guillermo Ochoa.