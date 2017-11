Kortrijk-verdediger zet na 40 seconden ongewild één-tweetje op met Hanni en werkt af... in eigen doel

Nog niet alle Anderlechtfans zullen aanwezig geweest zijn in het Astridpark toen de 1-0 al op het bord kwam. Paarswit had daar amper veertig seconden voor nodig, met dank aan een stevige blunder van Kortrijk-verdediger Yevgen Makarenko. De Oekraïener leverde eerst klunzig in bij Sofiane Hanni, die de bal van ver richting doel kopte. Het leer leek voorlangs te gaan, tot diezelfde Makarenko de bal erg onhandig met de rug in eigen doel werkte. Het begin van een pijnlijke avond voor KV Kortrijk, dat nog drie goals om de oren zou krijgen.