Hamdi Harbaoui zorgde zondagavond voor het vierde en laatste doelpunt van Anderlecht tegen KV Kortrijk. Een kwartier eerder, toen het nog ‘maar’ 2-0 stond, had diezelfde Harbaoui zelfs veel makkelijker kunnen scoren. De Tunesiër kopte in eerste instantie tegen de paal, waarna hij de bal meteen weer in de voeten kreeg. De verraste Harbaoui besloot uiteindelijk van heel dichtbij naast.