Wéér doelman Club Brugge verschrikkelijk de mist in

Puntenverlies heeft het dankzij een spectaculaire slotfase niet gekost, maar Club Brugge zit met een stevig keepersprobleem. Nadat Ethan Horvath uit het team werd gezet na enkele mindere tussenkomsten, ging nu ook zijn vervanger Guillaume Hubert stevig de mist in. De ex-doelman van Standard loste een onschuldige voorzet tegen Zulte Waregem en de bal viel zomaar in de voeten van Nill De Pauw, die maar voor het binnenduwen had.

Ook tegen STVV ging Hubert al niet vrijuit bij het tegendoelpunt. Toen leek Club Brugge-trainer Ivan Leko te opperen Ludovic Butelle nog een kans te zullen geven. Als je twee jonge doelmannen hebt (Horvath is 22, Hubert 23, nvdr.), dan weet je dat er foutjes kunnen gebeuren. Wij hebben geen Buffon. Doelmannen zijn in mijn ogen na hun dertigste op hun best.”

De 34-jarige Butelle zat tegen Zulte Waregem echter niet in de selectie. Benieuwd of dat komende donderdag in Zulte Waregem-Club Brugge in de beker wel het geval zal zijn.