Frustraties over keepersprobleem bij Club, maar de oplossing staat al klaar volgens trainer, spelers én fans

Een nieuwe wedstrijd, een nieuwe blunder in doel bij Club Brugge. Toen blauw-zwart voluit op zoek ging naar de 2-1, ging bij Guillaume Hubert het licht uit. Een schijnbaar ongevaarlijke voorzet van Walsh werd door Hubert pardoes in de voeten van De Pauw geduwd. 1-2, en een collectieve zucht in Jan Breydel. Alweer. Club Brugge heeft een keepersprobleem, simple as that. Horvath ging eerder al een paar keer pijnlijk in de fout, maar ook Hubert zit nu aan fout nummer twee.

“Of we een keepersprobleem hebben? Wat denk je zelf?”, zuchtte Leko. “Guillaume en Ethan zijn twee jonge doelmannen. Dit maakt deel uit van het leerproces waar ze door moeten.”

Een leerproces dat gisteren ei zo na wel punten kostte voor Club, tot Wesley en Limbombe twee keer schitterend ter hulp schoten. Wie donderdag tijdens de bekerwedstrijd op Zulte Waregem in doel zal staan, is lang niet duidelijk. Een terugkeer van Butelle – aan de voorbereiding begonnen als vierde keeper en op overschot – lijkt plotseling wel érg waarschijnlijk.

Afgelopen vrijdag bedolf Leko zijn Franse goalie nog met lof op de wekelijkse persconferentie. Zijn verdedigers zien alvast dat Butelle klaar is voor een terugkeer. “Ludo traint goed, alle vier de keepers trouwens. Hij had misschien even een dipje, maar echt helemaal weg is hij nooit geweest”, aldus Mechele. “We zullen zien hoe Guillaume nu met zijn fout omgaat en wie donderdag in doel staat, maar dat zijn problemen voor de coach.”

Ook fans willen Butelle

Club heeft echt een keepersprobleem, al meteen scandeerde het thuispubliek Butelle! Om dan de ploeg snel weer vooruit te schreeuwen. “Ik wil de supporters daarvoor danken”, aldus Leko achteraf.

Ook Denswil gelooft dat Butelle donderdag gewoon in doel kan staan. “Ik denk dat de trainer dat vorige week duidelijk heeft laten blijken in de pers”, aldus de Nederlander. “Hij is hard aan het trainen en wil elke training laten zien dat hij er graag wil bij zijn. Het is het aan de trainer om de keuze te maken.” Hallo, Ivan Leko? “Eerlijk: ik ben er echt nog niet uit wie donderdag zal spelen”, aldus de Brugse coach. “Maar het klopt wel dat Ludo er mentaal helemaal klaar voor is. Wie donderdag de beste is, zal in doel staan. De vraag of we nu deze winter naar een nieuwe doelman op zoek moeten, is niet voor mij. Daarvoor moet je bij het bestuur zijn.”