Standard staat dankzij een 0-2-zege in Genk na zestien speeldagen waar het wil eindigen: in de top zes. Een van de verklaringen voor de remonte is achterin te vinden: Christian Luyindama, een verdediger uit tropisch hardhout.

In Congo, waar de 23-jarige Christian Luyindama vandaan komt, wordt de houtsoort azobé gewonnen. Azobé is zo hard dat het kan zinken in water en wordt onder meer gebruikt om sluisdeuren te maken. Luyindama ...