CLUBNIEUWS. Anderlecht mogelijk zonder sleutelspeler tegen Standard, interesse voor paars-witte huurling

Ook na zestien speeldagen blijft Club Brugge autoritair aan de leiding in de Jupiler Pro League. De Belgische eersteklassers wacht na een drukke midweek in de Beker van België. Anderlecht treft Standard maar kan mogelijk niet rekenen op spelmaker Sven Kums. Bij paars-wit kregen ze daarnaast te horen dat er Amerikaanse interesse is voor Mahmoud Trezeguet. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Kums onzeker voor Standard

Anderlecht kwam niet ongehavend uit de strijd. Sven Kums werd kort na rust gewisseld omdat hij last had aan zijn dij. Het gaat om een spierblessure, maar de ernst ervan was gisteravond nog niet duidelijk. Vandaag ondergaat de middenvelder een scan, maar de kans is reëel dat hij de bekerpartij van woensdag tegen Standard mist. Ook zijn vervanger Adrien Trebel sukkelt wat met de knie, maar de Fransman ondervond zichtbaar geen last tijdens de tweede helft tegen Kortrijk.

Anderlecht verliest in januari mogelijk een uitgeleende speler. Het Amerikaanse Los Angeles FC – vanaf maart nieuw in de MLS – is geïnteresseerd in Mahmoud Trezeguet Hassan (23). De Egyptenaar wordt momenteel door RSCA uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa en was daar al goed voor vijf goals en vier assists in twaalf duels. De Turken willen hem het liefst houden, maar Los Angeles-coach Bob Bradley dringt aan voor Trezeguet. Die moet de juiste keuze maken met het oog op het WK met Egypte.

GENK. Penaltytrauma?

Racing Genk liet voor de derde keer dit seizoen de kans liggen om te scoren vanop de stip. Siebe Schrijvers had eind september in Eupen een strafschop pas in de rebound kunnen binnenduwen, een teken aan de wand? Een maand later faalde Karelis in Kortrijk in een match die uiteindelijk op 0-0 eindigde. Racing Genk zit stilaan met een penaltytrauma opgescheept. Vorig seizoen gingen er weliswaar tien van de dertien binnen, maar de missers kwamen hen telkens duur te staan.

Het gebrek aan goals wordt stilaan een probleem voor de Limburgers. De vijf clean sheets op rij hebben het verdoezeld. Want in die vijf wedstrijden scoorden ze ook maar vier goals. Nu luidt de trieste balans: vier goals in de jongste zes wedstrijden. Zelfs vanop de stip lukt het niet.

KV KORTRIJK. Snelste Belgische owngoal ooit

De Kortrijkse linksachter Yevhen Makarenko houdt aan zijn dramatische start op Anderlecht een record over, zij het geen bewonderenswaardig. Hij maakte de snelste owngoal sinds de eeuwwisseling op de Belgische velden, na amper 43 seconden. De Oekraïner was duidelijk nog niet goed wakker, want de actie begon ook al na dramatisch ontzetten van hem.

Wereldwijd komt hij niet in de top-tien van snelste eigen doelpunten, waar ex-Anderlecht-verdediger Arnold Kruiswijk wel ergens bovenin staat met een eigen doelpunt na negen seconden. Het eigen doelpunt van Makarenko na 43 seconden is trouwens het tweede snelste doelpunt dit seizoen in de Belgische competitie. Enkel Ruud Vormer deed beter, en de Nederlander scoorde zelfs in het correcte doel.

STANDARD. Viering met een boodschap

Zijn doelpunt tegen Genk vierde Paul-José Mpoku door zijn armen te kruisen en vervolgens zijn vuist de lucht in de steken. Een actie die navolging kreeg van zijn ploeggenoten. Op meerdere Europese velden zagen we de viering al voorbijkomen, onder meer bij Paul Pogba (Manchester United) en Cédric Bakambu (Villarreal). “

Het is om de situatie in Libië aan te kaarten”, legde Mpoku uit. In het Noord-Afrikaanse land worden zwarte Afrikanen op slavenmarkten verkocht. “Ik ben trots om zwart te zijn. Wat daar gebeurt, kan niet. We zijn niet koop!” Ook de rellen die in Brussel ontstonden bij een betoging tegen de slavernij keurde hij af. “Betogen moet in respect gebeuren. Dat er dan geweld gepleegd wordt tegen politie en journalisten is schandelijk.”

ZULTE WAREGEM. Bossut na acht maanden weer in doel

Sammy Bossut maakte na acht maanden blessureleed zijn rentree. Zijn laatste officiële match was de bekerfinale op 18 maart van vorig seizoen. Hij kon niet voorkomen dat Essevee na de 3-2-nederlaag met een 3 op 24 wegzakt in het klassement. “Als je met nog een groot kwartier te spelen met een gelukje op 1-2 komt, moet je meer karakter tonen. Met coaching kan je heel veel oplossen, maar dat doen we nog te weinig.”

Normaal gezien zou Bossut vanavond met de beloften zijn rentree maken. “Zaterdag zei de trainer dat hij me wilde opstellen. Ik was er klaar voor. Ik kon niet veel doen aan de tegengoals en vind van mezelf dat ik een redelijk goede match speelde. Nu komt het erop aan om ritme op te doen.”