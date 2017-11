Na de hilariteit rond zijn eerste borstbeeld krijgt Ronaldo er eindelijk eentje dat wel op hem lijkt

We herinneren ons allemaal het hoongelach toen Cristiano Ronaldo een borstbeeld van zichzelf onthulde op de luchthaven van zijn geboortestad Madeira. Het beeld had hier en daar wel wat gelijkenissen met de Portugese superster maar was vooral een mislukking. Kunstenaar Jose Antonio Navarro Arteaga wilde dergelijke blunder vermijden toen hij de opdracht kreeg om een 'Ronaldiaans' borstbeeld te maken voor het museum van Real Madrid. Hij slaagde daar wonderwel in en leverde een puik resultaat af. Al was CR7 deze keer niet aanwezig bij de voorstelling.

De verbetering is duidelijk te zien:

Looks like they finally made Ronaldo a new statue ?? https://t.co/IUAo52WiVk pic.twitter.com/oMYnVjWom9 — Bleacher Report (@BleacherReport) 27 november 2017

Ronaldo tijdens de voorstelling van het borstbeeld in Madeira: