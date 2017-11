Vanhaezebrouck haalt uit naar Onyekuru, maar prijst fans: “Het publiek was dit keer beter dan mijn ploeg”

Die 4-0 is niet slecht, maar Anderlecht liet tegen Kortrijk toch dé kans liggen om eindelijk weer eens uit te pakken met een monsterscore. Na de vroege voorsprong bleven Bruno (3 assists) en Hanni wel gefocust, maar onder meer bij Onyekuru nam nonchalance de bovenhand. Trainer Hein Vanhaezebrouck zat dan ook met gemengde gevoelens.

We moeten er geen hashtag voor in het leven roepen, maar ook wij zaten weer naar een – bij momenten – ergerlijke partij van Anderlecht te kijken. Paars-wit stond na vijftien minuten nochtans al 2-0 voor. Twee goals binnen het eerste kwartier: dat was de jongste vijf jaar bij RSCA maar één keer gebeurd, vorig seizoen op Westerlo. Alleen verdwenen daarna de meeste goeie looplijnen en kwam er veel balverlies. De passes, die voordien blind werden getrapt, belandden steeds vaker in de tribune.

Hein Vanhaezebrouck ging dan ook met zijn armen zwaaien. “Het publiek was dit keer beter dan mijn ploeg”, klonk het nadat hij na de wedstrijd tegen Bayern “een klein beetje meer steun” verwacht had. “Na een zware Champions League-match is er altijd een risico op decompressie, maar wij stopten snel met het gaspedaal in te duwen. Ik zit hier dus zeker niet te glunderen.”

Wrevel over Onyekuru

Vooral Henry Onyekuru was voor zijn coach meer dan eens een reden tot ergernis. De Nigeriaan zit dit jaar aan zeven doelpunten en bleef gaan voor eigen succes. Tevergeefs. “Henry moet stoppen met denken dat hij alleen afgerekend wordt op zijn goals. Hij mág acties maken, maar de optelsom van zijn dribbels moet na 90 minuten wel positief zijn. Niet negatief, zoals nu. Zeker als hij zo veel ruimte heeft en zo weinig tegenstand zoals tegen Kortrijk, moet hij simpel balverlies vermijden. Ja, vorige week tegen Moeskroen scoorde hij de winning goal, maar ik verwacht meer van hem.”

Gelukkig stond er aan de overzijde wel een gast die bij de pinken was. Massimo Bruno had vorige week op Le Canonnier ook al gescoord en nu reikte hij Hanni, Trebel en Harbaoui een treffer aan. Als Anderlecht een flankspeler zocht die een bal perfect kan afleveren, is Bruno toch beter dan Appiah of Chipciu. Zeker als pure rechterflank is hij op weg naar een basisplaats. “Jongens die mijn systeem goed oppikken, zullen we vaker gebruiken”, vervolgde Vanhaezebrouck. “Bruno heeft veel loopvermogen, snelheid, techniek en infiltratievermogen. In een centrale positie komt dat nog niet altijd tot zijn recht, maar als pure rechterflank deed hij het goed.”

Op dit moment heeft Anderlecht in het eigen stadion nu trouwens evenveel gescoord als buitenshuis. Woensdag thuis in de beker tegen Standard is er bevestiging nodig.