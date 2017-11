Deze schorsing riskeert Romelu Lukaku na incident met verdediger: Mourinho zal niet lachen maar prijst aanvaller wel

Manchester United won zaterdag op de dertiende speeldag in de Premier League met 1-0 van promovendus Brighton & Hove Albion. Romelu Lukaku scoorde alweer niet voor de Red Devils maar was na afloop toch de “talk of town” na een incident met verdediger Gaetan Bong. Daarvoor riskeert de Rode Duivel drie speeldagen schorsing.

Bij het doelpunt voor Man United leek Lukaku over de schreef te gaan. Initieel hadden slechts weinigen, inclusief schreidsrechter Neil Swarbrick, het voorval gezien. Onze landgenoot trapte namelijk tot twee keer toe richting de Brighton-verdediger. Eerst met zijn rechterhak, daarna met zijn linker. Lukaku kwam er dus mee weg maar wacht mogelijk een schorsing op basis van tv-beelden.

Als de Engelse voetbalbond FA beslist om Lukaku te vervolgen voor “violent conduct”, bestaat de kans dat hij drie speeldagen moet brommen. Dat meldt The Daily Mail. Daarmee zullen ze bij United niet kunnen lachen want daardoor zou de spits de derby tegen Manchester City, de topper tegen Arsenal en de uitwedstrijd bij Watford missen.

Mourinho prijst zijn spits

Lukaku kon tegen Brighton dus opnieuw niet scoren voor de Red Devils. De Rode Duivel zit nu aan slechts één doelpunt in zijn laatste tien wedstrijden. “Dat maakt me niets uit”, zei coach José Mourinho in de nasleep. “Hij weet dat er van mijn kant geen enkele druk is om goals te maken. In de laatste minuut was hij nog aan het strijden en zijn defensieve taken aan het opnemen zoals in de eerste minuut. Fenomenaal zoals hij zijn wedstrijd eindigt, al tackelend als linksback. Die mentaliteit wil ik zien.”