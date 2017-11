Een vleugje Aguerooooooo in Wit-Rusland: dramatische titelstrijd levert meteen record op

Waar was jij op 13 mei 2012? Op die dag trapte Sergio Agüero Manchester City in extremis naar de titel in de Premier League. "Aguerroooooo" riep commentator Martin Tyler toen in de 93e minuut. In Wit-Rusland deden ze het bij BATE Borisov dit seizoen zelfs nog enkele minuten later...

BATE was al elf keer op rij kampioen geworden in Wit-Rusland maar kreeg dit seizoen zware concurrentie van Dinamo Minsk. De kampioen werd beslist op de laatste speeldag. BATE had een beter doelsaldo en twee punten voorsprong. Toch leek de balans in het voordeel van Minsk over te hellen. Dinamo boekte een makkelijke 1-4 zege bij Vitebsk terwijl de grote concurrent in de 78e minuut nog 3-1 en in de 95e minuut 3-2 in het krijt stond bij Gorodeya.

Toen ontbond kapitein Vitali Rodionov echter zijn duivels. De 33-jarige spits had BATE al hoop gegeven door de aansluitingstreffer te scoren maar bezorgde zijn club in het ultieme slot nog een punt. Daardoor eindigden BATE en Minsk de competitie allebei met 68 punten, maar de club uit Borisov had een doelsaldo van +42. Minsk eentje van +31...

Goed voor de twaalfde opeenvolgende titel voor BATE én Rodionov, die daarmee meteen een record pakte. Shakhtyor Soligorsk is daarmee nog steeds het laatst team dat BATE van de Wit-Russische titel kon houden, in 2005.

BATE Borisov's Vitali Rodionov has become the first ever player to win a top-flight league title for 12 consecutive seasons.



06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ??



They scored an injury time equaliser to clinch it ????? pic.twitter.com/AL4e4HD5nb — Ladbrokes (@Ladbrokes) 26 november 2017

En omdat hij zo legendarisch is, de goal van Agüero uit 2012: