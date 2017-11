AC Milan vervangt coach Montella door ex-speler Gennaro Gattuso

Vincenzo Montella is niet langer de trainer van AC Milan. Dat heeft de Italiaanse club maandag bekendgemaakt. Ex-speler Gennaro Gattuso is zijn opvolger.

De 39-jarige Gattuso speelde in zijn carrière meer dan tien seizoenen voor AC Milan. De voormalige middenvelder, die in 2006 de wereldtitel pakte met Italië, trainde in Milaan de jeugd in de Primavera. Hij was eerder coach van Pisa, Kreta, Palermo en Sion.

Gennaro #Gattuso, actual DT del A.C. #Pisa 1909, abofeteó a su asistente en pleno partido contra el Spal. pic.twitter.com/YMxKNGyVmT — Fernando Rodríguez (@FernandoMiled) 7 april 2016

AC Milan kocht de afgelopen zomer fors in, maar staat in de Serie A na veertien speeldagen pas op de zevende plaats. Afgelopen weekend kwam het in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen middenmotor Torino, waarna de tactische keuzes van Montella opnieuw in vraag werden gesteld.