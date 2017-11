Belgische voetbalbond brengt deze week laatste bezoek aan waarschijnlijke verblijfplaats Rode Duivels

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) brengt deze week naar aanleiding van de WK-loting van vrijdag een laatste bezoek aan de Moscow Country Club, die meer dan waarschijnlijk de verblijfplaats voor de Rode Duivels wordt tijdens het WK van komend jaar in Rusland.

De KBVB heeft al een hele tijd een optie op de Moscow Country Club, maar van de Wereldvoetbalbond FIFA mogen federaties hun hotel pas na de loting vastleggen. “Dan pas weten we in welke stadions we spelen en welke verplaatsingen we moeten maken. Maar we zijn er vrij zeker van dat we de locatie zullen vastleggen”, bevestigde CEO Koen De Brabander eerder al.

Op vrijdag 1 december zal in het Kremlin in Moskou duidelijk worden in welke groep de Rode Duivels ondergebracht worden en welke daarin de tegenstanders zijn. België zit bij de acht reekshoofden tijdens de loting en kan zo al niet meer ondergebracht worden in groep A, die voorbehouden is voor organisator Rusland. Het wordt dus een van de groepen B tot en met H en daarin zal België groepshoofd zijn, waardoor nu al op basis van het speelschema te berekenen valt welke verplaatsingen er in de groepsfase gemaakt moeten worden. Onoverkomelijke afstanden zijn er niet in Rusland, aangezien Moskou centraal gelegen is en de elf speelsteden allemaal gelegen zijn in het westelijke en dus Europese deel van het land. Met 1.418 kilometer in vogelvlucht is Jekaterinenburg dan de verste verplaatsing, gevolgd door Sotsji (1.361 kilometer) en Kaliningrad (1.092 kilometer). Nizhny Novgorod is dan weer nabijgelegen, op slechts 397 kilometer van de hoofdstad. Bovendien spelen de groepshoofden elk minstens één wedstrijd in Moskou.

Als de Duivels Moskou als uitvalsbasis behouden, valt op het vlak van verplaatsingen vooral groep G te vermijden, met daarin Sotsji en de exclave Kaliningrad, die volledig omringd wordt door Polen en Litouwen. De groepswinnaar moet bovendien voor zijn achtste finale uitwijken naar Rostov, op net geen duizend kilometer van Moskou. Ook groep F, met verplaatsingen naar Sotsji en Kazan (715 kilometer van Moskou), is te vermijden. In groep bedraagt de totale afstand dan weer slechts niet iets meer dan duizend kilometer, met verplaatsingen naar Nizhny Novgorod (397 kilometer) en Sint-Petersburg. De groepswinnaar speelt in de achtste finales bovendien opnieuw in Nizhny Novgorod.