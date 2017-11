Messi heeft “geheime clausules”in zijn nieuw contract, opvallende eis van Neymar doet de wenkbrauwen fronsen

Lionel Messi ondertekende afgelopen week eindelijk zijn nieuw contract bij FC Barcelona. Tot 2021, inclusief een afkoopclausule van 700 miljoen euro. Maandag lekten er echter enkele pittige details uit over de verbintenis van de Argentijn. Ondertussen beroert zijn voormalige maatje Neymar opnieuw de gemoederen bij PSG.

Het is het Spaanse Diario Gol dat beweert enkele “geheime clausules” ontdekt te hebben in het contract van Messi. Zo zou het basissalaris van de Argentijnse aanvaller liefst 40 miljoen euro per jaar bedragen. Aangevuld met enkele gigantische bonussen zou Messi zelfs tot 60 miljoen kan binnenhalen, als hij alles wint met zijn Blaugrana en zelf weer lekkere statistieken noteert.

Daarnaast zou Messi echter ook zijn zegje mogen doen over elke transfer die FC Barcelona de komende jaren wil maken. De Argentijn hielp in het verleden al met de transfers van Paulinho, Luis Suarez en Arda Turan, maar zou nu dus ook officieel om advies gevraagd worden. Het feit dat Messi en coach Ernesto Valverde een uitstekende band hebben, zou hiertoe hebben bijgedragen.

Diario Gol beweert dat Messi al duidelijk gemaakt heeft geen interesse te hebben in de komst van Atlético-spits Antoine Griezmann. Omdat Suarez volgens hem geen concurrentie nodig zou hebben.

Neymar legt eist op tafel

Ondertussen in Parijs is het weer van dat. Neymar zorgt al het hele seizoen voor controverse. Er was al onder andere de ruzie met Edinson Cavani, zijn troebele relatie met PSG-coach Unai Emery en de frustratie bij zijn ploegmaats vanwege zijn voorkeursbehandeling door de club. Die frustratie lijkt vanaf nu enkel nog maar te gaan toenemen.

Als we Yahoo Sports mogen geloven, heeft de Braziliaan namelijk nog een extra eis op tafel gelegd. “Neymar is slechtgezind op Emery”, klinkt het. “Door Cavani, de manier van spelen en de privileges die hij wil. Neymar wil zelf bepalen wanneer hij speelt en wanneer niet.”

Met andere woorden: Neymar wil de baas zijn bij PSG. Kijken hoe dat deze keer afloopt...