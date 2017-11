COLUMN. Waarom het “nieuwe Anderlecht” van Hein Vanhaezebrouck ook René Weiler moet bedanken

Het lijkt al veel langer, maar het is amper twee maanden geleden dat Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck in een achterkamertje in Kortrijk topoverleg pleegde met René Weiler. Een schamel gelijkspel tegen KVK (en het bijhorende protest van de paars-witte fans) leidde het infame einde van de heerschappij van de Zwitser in Brussel in. We vermoeden dat Van Holsbeeck tegenwoordig een stuk geruster slaapt...

Maar laat ons even verder terugkeren, naar een ander duel tussen Anderlecht en Kortrijk dat óók van belang is om het Anderlecht van vandaag te begrijpen. Op 7 augustus 2016 speelde paars-wit pas zijn vierde officiële duel onder Weiler. Anderlecht was net door het Russische Rostov pijnlijk uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League, maar een 5-1 overwinning tegen Kortrijk deed het Constant Vanden Stock-stadion wél vibreren. Weiler triomfeerde, en de hoge omes bij paars-wit triomfeerden mee: na twee seizoenen zonder titel was toch vooral het kampioenschap van tel.

Dat Weiler daarvoor met de grove borstel door de spelerskern moest gaan, was geen beletsel. Zo scoorden onder anderen Steven Defour en Idrissa Sylla toen nog voor paars-wit! Slechts zes spelers die Weiler zagen komen en gaan, vertoeven nu nog bij Anderlecht (Boeckx, Deschacht, Kara, Obradovic, Najar en Dendoncker). Met een grondig vernieuwde kern slaagde de Zwitser er toch maar mooi in om kampioen te worden. Het voetbal was niet altijd je dat, maar Weiler installeerde wél opnieuw een prof- en winnaarsmentaliteit bij Anderlecht.

In tegenstelling tot een goed jaar geleden was er gisteren na de 4-0 zege geen euforie merkbaar in het Brusselse huishouden: een signaal dat de lat nu (opnieuw) hoger ligt bij Anderlecht. Dat weet ook Hein Vanhaezebrouck, die toch met gemengde gevoelens zat na de nochtans ruime zege van zijn ploeg. Het is de volgende stap in het masterplan van Anderlecht: een “ruime zege” volstaat niet meer, nu moet ook het voetbal beter.

Vanhaezebrouck ging dan ook met de armen zwaaien, met name toen Henry Onyekuru (“Ik verwacht meer van hem”) weer eens voor eigen succes ging. Dan zag Hein meer in Massimo Bruno (drie assists en zich braaf aan zijn taken houdend) en de boven water komende Sofiane Hanni (onder Vanhaezebrouck al goed voor twee doelpunten, vier assists, en het voorlopig enige Champions League-doelpunt van paars-wit).

Voor de goede verstaander: wie luistert naar Hein zit op het goede spoor, wie denkt een andere route te kunnen nemen, zit in een doodlopend straatje. Een les die het merendeel van de Anderlecht-kern wel lijkt op te (zullen) pikken. Was dat ook het geval geweest met pakweg Fabrice N’Sakala, Alexander Büttner, Sebastian De Maio, Silvio Proto, Ibrahima Conté, Dodi Lukebakio, Matias Suarez of Stefano Okaka in de kern, spelers die allemaal rondliepen op Neerpede voor de komst van Weiler? We betwijfelen het… Of waarom ook het “nieuwe Anderlecht” van Vanhaezebrouck nog dankbaar mag zijn voor de doortocht van René Weiler...