De malaise bij AC Milan is compleet: mislukte transfers, financiële waanzin en nu een gek als interim-coach

Het gaat slecht met AC Milan. De Italiaanse traditieclub kocht afgelopen zomer zwaar in maar staat na veertien speeldagen al achttien punten in het krijt tegenover Serie A-leider Napoli. Gevolg: exit coach Vincenzo Montella. Maar wordt het beter onder interim-coach Gennaro Gattuso? De malaise is groot bij de Rossoneri...

Het was dringend tijd dat Milan nog eens serieus ging uitpakken op de transfermarkt. Juventus kroonde zich de voorbije zes seizoenen tot Italiaans kampioen en de kloof met de grote rivaal moest na enkele magere jaren eindelijk weer gedicht worden. De Chinese overname sleepte lang aan maar raakte dan toch in orde. Milan verloor Silvio Berlusconi maar kreeg er heel wat centen voor in de plaats.

Het resultaat mocht er zijn afgelopen zomer. De Diavolo haalden liefst elf nieuwe namen in huis voor bijna 200 miljoen euro en niet van de minste. Ze haalden Leonardo Bonucci weg bij, jawel, Juventus. Doel? Toptalent Alessio Romagnoli een ervaren partner geven in het hart van de defensie en opnieuw weer eens regelmatig de nul te houden. In dat opzicht waren ook de transfers van Mateo Musacchio (Villarreal) en flankverdedigers Andrea Conti (Atalanta) en Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) logisch.

In het middenveld werd er zowel ervaring als jong geweld ingekocht met Lucas Biglia (Lazio), Franck Kessié (Atalanta) en Hakan Calhanoglu (Leverkusen). Voorin gaf Milan veel geld uit aan André Silva (Porto), terwijl ook veteranen Nikola Kalinic (Fiorentina) en Fabio Borini (Sunderland) kwamen. Daarnaast tekenden sleutelspelers Gigio Donnarumma en Giacomo Bonaventura nieuwe contracten.

Leonardo Bonucci kan net als zijn ploegmaats de hoge verwachtingen voorlopig niet inlossen. Foto: AFP

Té hoge verwachtingen

De verwachtingen waren hooggespannen voor de Rossoneri. De supporters droomden meteen van een negentiende Scudetto, terwijl ook de pers heel wat druk legde op coach Vincenzo Montella om beter te doen dan vorig seizoen (zesde). En aanvankelijk verliep alles eigenlijk best oké. Milan plaatste zich dankzij tien goals en geen enkel tegendoelpunt in vier matchen voor de groepsfase van de Europa League en won vier van zijn eerste vijf wedstrijden in de Serie A.

Maar vanaf eind september gingen de resultaten enorm bergaf. In de Europa League werd twee keer scoreloos gelijkgespeeld tegen AEK Athene terwijl in de Serie A Milan een maatje te klein bleek voor Lazio, Sampdoria, Inter, Roma, Juventus en Napoli. De kritiek was snel bij elkaar geschreven in de immer kritische Italiaanse pers: “Milan is niet goed genoeg om topmatchen te winnen”.

Toen ook niet gewonnen kon worden van Genoa en Torino kwam daar nog bij dat Montella de verkeerde tactische keuzes maakte. De driemansverdediging werkte niet zoals ze dat bij Milan graag hadden gewild, ook al omdat Bonucci een pak kwetsbaarder lijkt dan bij Juventus. Maar ook het onvermogen om makkelijk doelpunten te scoren, stak opnieuw de kop op. Silva kon nog niet scoren in de competitie, terwijl Bilglia en Calhanoglu hun beste niveau niet halen en ook Kalinic teleurstelt. Eigenlijk is de beste aanvaller tot nu toe het 19-jarige jeugdproduct Patrick Cutrone. Veelzeggend...

Milan moet het voorlopig dan ook stellen met een doelsaldo van amper +1 (19-18) en 20 punten. Dat zijn er negen minder dan vorig seizoen op hetzelfde ogenblik, drie minder dan het seizoen daarvoor, en één minder dan tijdens het seizoen 2013-2014. Montella werd na het gelijkspel tegen Torino dan ook bedankt voor bewezen diensten en vervangen door beloftencoach Gennaro Gattuso. Ook al plaatste Milan zich voor de zestiende finales van de Europa League. Milan wil het vooral goed doen in eigen land.

Foto: EPA-EFE

De vork van Gattuso

Het grapje van Montella na de match tegen AEK klinkt nu wel heel onhandig. “Ik kijk al een tijdje naar mijn eigen begrafenis. Het geeft je een nieuw perspectief”, zei de Italiaan toen. Of het goed komt onder Gattuso is echter een wel heel groot vraagteken. De voormalige pitbull op het middenveld van de Rossoneri heeft er niet bepaald een indrukwekkende carrière opzitten als trainer. Net als vorige oude bekenden die het probeerden bij Milan: Pipo Inzaghi, Clarence Seedorf, Leonardo...

Als coach van de beloften van Milan kwam hij in tien wedstrijden tot zes overwinningen, één gelijkspel en drie nederlagen. Waaronder een 1-5 pandoering van Sassuolo en een verlies in de derby tegen Inter. Gattuso koos altijd voor een mengvorm tussen 4-3-3 en 3-4-3, op zich wel een systeem dat past bij de kern van dit Milan.

Gattuso werd achter ontslagen bij FC Sion na amper drie wedstrijden, hield het acht matchen vol bij Palermo, werd na zeventien wedstrijden aan de deur gezet bij Kreta en verliet de Italiaanse tweedeklasser Pisa nadat het degradeerde naar de Serie C. Pisa had wel de op één na beste defensie maar scoorde slechts 23 keer in 42 wedstrijden dat seizoen...

En dan is er ook nog zijn temperament. Gattuso viel ooit zijn assistent aan bij Pisa en “vermoorde” bijna Andrea Pirlo met een vork. “Rino was altijd mijn favoriet slachtoffer voor grappen”, vertelt Il Maestro in zijn biografie. “Zeker wanneer hij zijn werkwoorden verkeerd uitsprak. Altijd dus. Op een dag zagen we dat er rode mist uit zijn oren kwam. We pakten allemaal onze messen vast want Gattuso pakte graag een vork vast om er ons mee te steken. Hij heeft me zo bijna een keer vermoord. Spelers misten regelmatig wedstrijden door een aanval van Gattuso, ook al was dat toen nooit de officiële verklaring.”

Gennaro #Gattuso, actual DT del A.C. #Pisa 1909, abofeteó a su asistente en pleno partido contra el Spal. pic.twitter.com/YMxKNGyVmT — Fernando Rodríguez (@FernandoMiled) 7 april 2016

Financieel avontuur

En dan zijn er ook nog de financiële problemen van Milan. De New York Times kwam twee weken geleden met het verhaal op de proppen dat er heel wat twijfels bestaan rond Li Yonghong, de Chinese zakenman die Milan in handen heeft. In Italië had nauwelijks iemand van hem gehoord toen Li Milan kocht maar dat geldt blijkbaar ook voor China.

Li werd aangekondigd als één van de rijkste Chinezen maar heeft blijkbaar nooit op die bewuste lijst gestaan in zijn land. En zijn bedrijf in de mijnsector is niet bekend in die sector. De kantoorgebouwen waren bij een recente controle helemaal leeg. Toch investeerde hij ruim 700 miljoen in Milan, dat beweert dat de Chinees nagetrokken en goedgekeurd werd door advocaten en banken.

Milan moet tegen oktober echter een lening van bijna 270 miljoen euro terugbetalen aan het Amerikaanse investeringsfonds Elliot Management en Li zou het moeilijk hebben om dat gefinancierd te krijgen. De Chinees heeft namelijk zijn eigen overheid achter zich aan, omdat die buitenlandse investeringen wil beperken. Milan lijkt er alle vertrouwen in te hebben dat dit toch gaat lukken, maar dan nog volgt er een financiële kater als ze Europees voetbal missen.

De wederopstanding van Milan lijkt er voorlopig een te zijn van zonder veel succes. Integendeel...