Slecht nieuws voor Wesley Sneijder

Wesley Sneijder is weer geblesseerd. Volgens trainer Lucien Favre van zijn club OGC Nice kampt de 33-jarige Nederlander met een dijbeenblessure. Hij zou een maand buiten strijd zijn.

Sneijder behoorde aanvankelijk wel tot de selectie voor de thuiswedstrijd van afgelopen zondag tegen Olympique Lyon, maar hij kwam niet in actie. Nice werd in die partij in eigen stadion met 5-0 vernederd. Maar Favre onthulde dus een dag later dat Sneijder wederom geblesseerd is.

De middenvelder deed dit seizoen slechts in vijf van de veertien competitieduels mee. Sneijder bleef donderdag negentig minuten op de bank in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem voor de Europa League. Nice plaatste zich daarmee voor de knock-outfase, Essevee is uitgeschakeld.

In de Ligue 1 gaat het aanzienlijk minder met de nummer drie van vorig seizoen. Nice staat op de achttiende plek. Alleen Lille en FC Metz hebben minder punten.