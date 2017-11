Kevin De Bruyne krijgt eigen lied, en het werkt aanstekelijk: “KDB, beter dan Fellaini”

Manchester City staat na dertien speeldagen soeverein aan de leiding in de Premier League en dat heeft het in grote mate te danken aan Kevin De Bruyne. Dat beseffen ze bij The Citizens maar al te goed en de Rode Duivel heeft het nu helemaal gemaakt want hij kreeg nu een eigen lied. Opgepast: het is een echte oorwurm!

Komiek Jim Daly maakte een lied op de tonen van de klassieker “ABC” van The Jackson 5: “KDB”.

Vergezocht zijn de lyrics niet: op “KDB” in het Engels rijmt Manchester City, de beste speler in de Premier League is ook beter dan Fellaini en hij maakte het niet bij Chelsea...

Maar omdat Kevin De Bruyne voor de Engelsen toch o zo moeilijk uit te spreken valt, mag De Bruyne het zelf nog eens voordoen en om het luchtig te houden wordt ook nog wat gelachen met zijn manier van vieren en die keer dat hij als doelman op training de bal pardoes in zijn gezicht kreeg...