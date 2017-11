Forse aderlating voor KV Mechelen: rechtsachter Tomecak out tot aan winterstop

KV Mechelen zal het tot aan de winterstop moeten doen zonder rechtsback Ivan Tomecak. De Kroaat moest zaterdag na een halfuur naar de kant met een blessure aan de hamstrings. Onderzoek heeft vandaag aangetoond dat Tomecak een scheurtje heeft opgelopen en buiten strijd is tot de winterstop.

Het uitvallen van Tomecak is een stevige aderlating voor de voorlaatste in het klassement. De 27-jarige Kroaat kwam op de laatste dag van de transfermarkt over van het Saoedische Al-Nasr. Door administratieve problemen stond hij tot midden oktober noodgedwongen aan de kant maar sinds zijn debuut tegen Anderlecht had hij een vaste basisplaats veroverd en miste hij geen minuut meer.