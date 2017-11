Reviewcommissie roept Enoh van Lokeren dan toch op het matje voor deze elleboog

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag op basis van televisiebeelden van de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League beslist Lokeren-aanvaller Lewis Enoh te laten vervolgen door het Bondsparket.

Tijdens het doelpuntenloze duel in Sint-Truiden plantte Enoh zijn elleboog tegen de kin van Dimitrios Goutas tijdens een luchtduel. Scheidsrechter Nicolas Laforge, die Lokeren uiteindelijk twee rode kaarten zou geven, stond goed gepositioneerd, maar bestrafte de fase niet. Door de tussenkomst van de Reviewcommissie moet de Kameroense aanvaller van de Waaslanders alsnog een schorsing vrezen. Enoh moet zich volgende week dinsdag (5 december) voor de Geschillencommissie gaan verantwoorden.

Lokeren aanvaardt schikkingsvoorstel voor Rassoul

Sporting Lokeren gaat alvast akkoord met de twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en de boete van 600 euro die het parket van de KBVB maandag vorderde als minnelijke schikking voor Joher Khadim Rassoul, die zaterdag op de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League met rood van het veld werd gestuurd.

Lokeren kan niet rekenen op de defensieve middenvelder in de achtste finales van de Beker van België. De Waaslanders gaan woensdag op bezoek bij AA Gent.

Halverwege de eerste helft in het doelpuntenloze duel in en tegen Sint-Truiden trok Rassoul aan de noodrem. De Senegalese middenvelder verloor het leer aan Roman Bezus, die de counter kon opzetten. Rassoul liet dat echter niet gebeuren en maaide STVV-speler Bezus met een tackle langs achteren onderuit. Scheidsrechter Nicolas Laforge trok voor die “brutale fout, waarbij de bal niet werd gespeeld en de fysieke integriteit van Bezus in gevaar werd gebracht” de rode kaart uit zijn achterzak.