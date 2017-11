AS Monaco trekt Michael Emenalo (ex-Chelsea) aan als sportief directeur

De Nigeriaan Michael Emenalo is maandag aangesteld als nieuwe sportief directeur van AS Monaco. Emenalo verliet begin november Chelsea, waar hij sinds 2007 aan de slag was als achtereenvolgens scout, assistent en technisch directeur.

Emenalo krijgt de volledige leiding over het sportieve, onder het gezag van vice-voorzitter Vadim Vasilyev. De voormalig Nigeriaans international hielp Chelsea de voorbije tien jaar aan drie titels (2010, 2015 en 2017), drie FA Cups (2009, 2010 en 2012), één League Cup (2015), de Europa League (2013) en de Champiosn League (2012). Emenalo was in die periode onder meer verantwoordelijk voor het aantrekken van Rode Duivels Eden Hazard, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Michy Batshuayi.

"Je viens pour aider le club avec humilité, et faire partie d'un projet que je crois remarquable" La 1ère ITW du nouveau Directeur Sportif, Michael Emenalo.



REGARDER https://t.co/6Uqvi0nt7H pic.twitter.com/wq2ScryuAl — AS Monaco (@AS_Monaco) 27 november 2017

Als speler stond Emenalo vier jaar onder contract in België bij RWDM (1989-1993).