Mario Götze ligt tot het einde van het jaar in de lappenmand met een enkelblessure. Dat heeft zijn club Borussia Dortmund maandag via Twitter bekendgemaakt.

Götze liep in de spectaculaire 4-4 tegen Schalke een blessure op aan de ligamenten van zijn rechterenkel.

De aanvallende middenvelder sukkelde de laatste jaren meermaals met blessures. In 2014 was hij met de winnende treffer nog de held van Duitsland in de gewonnen WK-finale tegen Argentinië.