Higuain werd al geopereerd na mysterieuze handbreuk

De Argentijnse aanvaller Gonzalo Higuain is maandag geopereerd aan een breukje in de linkerhand. Dat meldde zijn club, Juventus, op haar website. Higuain miste zondag de competitiewedstrijd tegen Crotone (3-0) door de breuk. Hoe hij de breuk heeft opgelopen en hoe lang hij niet in actie zal kunnen komen, werd niet bekendgemaakt.

Zonder Higuain won Juventus met 3-0 van Crotone. De regerend kampioen staat momenteel op de derde plaats in de Serie A, op vier punten van koploper Napoli met Dries Mertens in de rangen. Vrijdag nemen Napoli, de ex-club van Higuain, en Juventus het in de competitie tegen elkaar op.