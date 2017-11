Ivan Leko noemde hem “mentaal klaar voor een wedstrijd” en liet hem vorige woensdag al opdraven in een oefenwedstrijd tegen Roeselare. Ludovic Butelle lijkt van vierde doelman plots weer een optie te zijn om donderdag te spelen. Maar is dat wel verstandig? Eigenlijk niet.

Timing is alles, zeker in het leven van een doelman. Wie je wanneer opvolgt, is cruciaal voor je verdere toekomst. Sébastien Bruzzese was al bij voorbaat kansloos om zich in de Brugse harten te spelen ...