Courtois is onder de indruk van de huidige vorm van Hazard: “Hij was briljant tegen Liverpool”

Eden Hazard leunt dicht bij zijn topvorm aan. Tegen Liverpool kon hij wel niet scoren tegen Simon Mignolet maar telkens hij aan de bal kwam zorgde dat voor dreiging. “Hij was briljant tegen Liverpool”, spaart Thibaut Courtois de lof niet.

“Hij was briljant”, schuwt Thibaut Courtois de lof niet voor zijn team- en landgenoot niet op de clubwebsite. “Eden is een wonderlijke speler, misschien wel de beste in de Premier League. Je kon vooral in de eerste helft zien hoe hij soms voorbij drie of vier mensen slalomde alsof het kegels waren, verbazingwekkend. Want we hebben het hier niet over spelers van een lager niveau zoals in de League Cup of FA Cup soms, maar hij deed het tegen Liverpool dat enkel topspelers heeft. Hij liep hen voorbij alsof het niets was. Eden doet het geweldig. Hij heeft een geweldige vorm te pakken en hopelijk gaat hij zo verder.”

Foto: Photo News

Courtois was tevreden met de prestaties van Chelsea op zaterdag, vooral gezien het feit dat The Blues weinig tijd hadden gekregen om zich voor te bereiden op de wedstrijd, nadat ze pas donderdagochtend terug in Londen waren na de Champions League-wedstrijd in Azerbeidzjan tegen Qarabag.

“Woensdag vertrekken vanuit Azerbeidzjan om om zes uur ‘s morgens thuis te komen op donderdag en daarna zaterdag in Liverpool een grote wedstrijd te moeten spelen was niet de beste planning van de Premier League. Maar we hebben geprobeerd er het beste van te maken en we hebben bewezen dat we ons goed voelden.”

“Zo was het toch ook een beetje jammer dat we tegen Manchester City speelden na een grote wedstrijd tegen Atletico. Oké, City is goed maar ik denk dat als we die extra dag rust hadden gehad en op zondag hadden gespeeld, je een ander spel zou hebben gezien. We hebben na onze Champions League-wedstrijden nu telkens drie topwedstrijden gehad. We hebben er één gewonnen, één gelijkgespeeld en één verloren, dus ik denk niet dat het invloed heeft.”