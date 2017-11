COMMENTAAR. Geen doping in voetbal? FIFA zou best eens naar Russische klokkenluider gaan luisteren

Het is weer eens zo’n moment dat de dopingtentakels ook het voetbal bereiken. De klokkenluider Grigory Rodchenkov, die het Russische dopingschandaal tijdens de Winterspelen in Sochi onthulde, is bereid bewijzen te leveren dat ook Russische voetballers zich dopeerden. Zelfs op het WK 2014 in Brazilië, toen Rusland zwak speelde en nog van de Belgen met 1-0 verloor. Onze landgenoot Michel D’Hooghe, nog altijd hoofd van de medische commissie van de FIFA, spreekt dat op basis van de 1.033 negatieve dopingcontroles met klem tegen. Tegelijkertijd laat D’Hooghe straks de dopingstalen op het WK niet in het organiserende Rusland, maar wel in het Zwitserse Lausanne onderzoeken.