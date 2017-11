Anderlecht-spelers willen graag nieuwe grasmat, ook AA Gent en Club analyseren staat van veld

Bij Anderlecht probeert Hein Vanhaezebrouck gestroomlijnd voetbal in de ploeg te slijpen. Dat lukt steeds beter, maar de grasmat in het Constant Vanden Stockstadion vormt stilaan een probleem. Het veld is hobbelig en met dit natte winterweer zal de toestand er niet snel op verbeteren. Morgen in de beker tegen Standard betwist RSCA zijn derde thuismatch in één week en voor eind december speelt paars-wit nog vier keer in het eigen stadion. Dat doet het gras enorm afzien. Vanhaezebrouck en zijn spelers zijn dan ook vragende partij voor een nieuwe grasmat. De club zelf heeft de knoop evenwel nog niet doorgehakt.

Naast Anderlecht evalueren ook AA Gent en Club Brugge hun grasmat. De Buffalo’s zitten vandaag al samen met de leverancier van de grasmat in de Ghelamco Arena om te zien of er in de winterstop vervanging nodig is. Club doet dat op 27 december, daags na de laatste thuismatch van het seizoen tegen Moeskroen.