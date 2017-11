Maffia-advocaat en klokkenluider dagen FIFA uit: “Ook Russische voetballers gedopeerd”

Aan hun prestaties was het niet te merken: 2 op 9 in de groepsfase. Maar op het WK 2014 in ­Brazilië zouden Russische voetballers, toen ­tegenstanders van de Rode Duivels, op doping hebben gespeeld. Dat zegt Grigory Rodchenkov, de klokkenluider die ook al de gedopeerde Russische atleten op de Winterspelen in Sochi ontmaskerde. Maar ondanks de druk van het wereldantidopingagentschap WADA weigert de FIFA de klokkenluider ernstig te nemen.

Uit het verslag in onze krant van maandag 23 juni 2014, tijdens het WK in Brazilië: “De Rode Duivels plaatsten zich dankzij de late 1-0 van Origi, na een mooie actie van Hazard, voor de tweede ronde van dit WK. Hoog moeten ze echter niet van de toren blazen. Rusland maakte als tegenstander weinig indruk, maar kwam in de 88 minuten voor de 1-0 wel het dichtst bij een treffer. Het ontbreekt de Russen echter aan dat rastalent dat een wedstrijd kan beslissen. Veel individuele klasse kent de ploeg niet.”

Ook de Russische sportautoriteiten moeten dat geweten ­hebben, want volgens Grigory Rodchenkov was een meerderheid van de 23 Russische spelers die op het WK in Brazilië aanwezig waren, gedopeerd. Mét medeweten van de Russische autoriteiten.

Rodchenkov is niet de eerste de beste. Hij was tussen 2005 en 2014 de directeur van de dopinglaboratoria in Moskou en Sochi, en onthulde dat tijdens de Winterspelen van 2014 in Sochi vuile urinemonsters van Russische atleten in het dopinglab werden verwisseld met schone stalen, die al ver voor de Spelen werden afgenomen bij de atleten. Na die onthullingen vluchtte Rodchenkov naar de Verenigde Staten, waar hij de Amerikaanse advocaat Jim Walden, gespecialiseerd in maffia-zaken, in de arm nam. Die Rodchenkov zegt nu dat ook 34 voetballers, onder wie Russische internationals, op de lijst van gedopeerde atleten stonden.

Organiserend land

Het gebrek aan sterke spelers blijkt voor de Russen ook op de Confederations Cup, het voorbereidende tornooi op het WK deze zomer. In de groepsfase wordt WK-organisator al uitgeschakeld, met enkel een 2-0-zege tegen Nieuw-Zeeland, dat zich niet eens kon kwalificeren voor het WK, als succesje. Het is maar de vraag of de Russen wel op het WK zouden zijn geraakt als ze het niet zelf zouden organiseren.

Rusland zit dan ook in zak en as. President Vladimir Poetin doet er in de week voor de WK-loting – vrijdag in het Kremlin in Moskou – alles aan om het land in WK-modus te brengen. Maar door de flauwe prestaties van de nationale ploeg lukt dat moeizaam. Wat Poetin en zijn vicepremier Vitali Mutko – al vaak genoemd als organisator van het door de staat ondersteunde dopingprogramma – nu absoluut niet kunnen gebruiken, is een nieuw dopingschandaal. De geviseerde Mutko is trouwens ook gewoon het hoofd van de WK-organisatie.

Klokkenluider Rodchenkov laat vanuit de VS weten dat hij, net als voorheen met de olympische atleten, bereid is een boekje open te doen over de doping in het Russische voetbal. Zijn advocaat voert het woord: “Mijn telefoon en e-mail staan open voor de ­FIFA”, vertelde Jim Walden aan het Engelse Sportsmail. “Ik ken de FIFA als organisatie niet zo goed, maar zoals de meeste internationale sportfederaties willen ze deze steen niet omdraaien. Ze steken liever de kop in het zand. Het zou hen natuurlijk in een lastige positie brengen om Rusland van zijn eigen WK te bannen.”

1.033 negatieve controles

De FIFA liet al weten dat ze onderzoek voert, maar heeft Rodchenkov nog altijd niet gecontacteerd. En met de WK-loting die deze week op stapel staat, zal dat ook de volgende dagen niet gebeuren. “Ik word dit serieus beu”, zegt onze landgenoot Michel D’Hooghe, voorzitter van de medische commissies van de FIFA én de UEFA. “Ik kijk alleen naar de feiten. Op het WK in Brazilië voerden we 1.033 controles uit en die waren allemaal negatief. De stalen werden verzegeld naar ons lab in Lau­sanne gestuurd en daar onderzocht. Hier kunnen gewoonweg geen stalen verwisseld zijn.”

Toch schreef het WADA afgelopen weekend een brief om de FIFA tot onderzoek aan te zetten. Maar D’Hoo­ghe of iemand anders van de FIFA nam nog geen contact op met Rodchenkov. “Nog eens: voor mij tellen de feiten”, aldus D’Hooghe. “Dat hij met bewijzen komt, dat is het enige wat telt. Wat mij betreft, gooit hij die bewijzen op straat. En hoewel het WK in Rusland wordt gespeeld, zullen de stalen niet in Rusland, maar in Lausanne worden onderzocht.”

Om evidente redenen, lijkt ons.