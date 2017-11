CLUBNIEUWS. Anderlecht neemt geen risico met Kums, is Genk Heynen kwijt voor rest van seizoen?

Vanavond worden al twee wedstrijden van de 1/8ste finales van de Croky Cup afgewerkt. KV Oostende ontvangt Sint-Truiden, Charleroi gaat op bezoek bij Moeskroen. Vooral Oostende zet, na de verloren finale van vorig jaar en de mislukte competitiestart, hoog in op de beker. Anderlecht-Standard is de topper van deze ronde maar Anderlecht neemt geen risico met Kums. Bij Genk is de vrees groot dat Bryan Heynen zaterdag op training een kruisbandblessure heeft opgelopen. Uw clubnieuws van de dag.

Anderlecht neemt geen risico met Kums

Vandaag volgt er uitsluitsel, maar op het eerste gezicht valt de dijblessure van Sven Kums mee. Er is geen scheurtje of verrekking in de quadriceps, het gaat gewoon om overbelasting. Dat geeft dan wel een risico op een scheur of verrekking en een langdurige inactiviteit. Morgen tegen Standard krijgt Kums wellicht rust en neemt Trebel zijn plaats in. Gerkens was tegen Kortrijk overigens lichtjes ziek. Chipciu is terug uit Roemenië, waar hij zijn zieke vader bezocht. Wellicht roteert Vanhaezebrouck nog wat tegen Standard.

We zijn nog maar aan de 1/8ste finales van de beker, maar de match Anderlecht-Standard morgen is toch al uitverkocht. Het gaat natuurlijk om een topaffiche en er waren tickets te koop voor 10 euro, maar het blijft opvallend. De voorbije jaren had zelfs Anderlecht in deze fase van het bekertornooi moeite om de tribunes helemaal gevuld te krijgen. Hein Vanhaezebrouck mag zich ook verheugen: door de goedkope tickets zakt er wellicht een ander, meer enthousiaster publiek af naar het Constant Vanden Stockstadion dat voor een bruisender sfeer kan zorgen. (jug)

Foto: Photo News

Is Genk Heynen kwijt voor rest van seizoen?

Vandaag volgt de diagnose, maar de vrees is groot dat Bryan Heynen zaterdag op training een kruisbandblessure heeft opgelopen. Dat zou betekenen dat zijn seizoen erop zit. Na Malinovskyi, Vanzeir, Karelis en Dewaest zou het al de vijfde Genk-speler zijn, die de kruisbanden scheurt.

Trossard sluit mogelijk eind deze week weer aan bij de groep. Pozuelo (verkramping) is erbij in Mechelen. Ingvartsen komt vandaag voor de Geschillencommissie, die zich buigt over zijn vermeende elleboogstoot op Zulte Waregem. Zebli speelde met de beloften tegen Eupen zijn eerste wedstrijd sinds 8 juli. (mg)

Jonckheere hervat training in Oostende

KV Oostende neemt het vanavond in de beker op tegen STVV. Het rekent op zijn supporters, maar gisteren waren er nog maar ongeveer 1.700 tickets verkocht. Verwacht wordt dat er nog heel wat zitjes verkocht worden in de vooravond voor de match zelf. De loketten openen om 18 uur. Custovic kan vanavond opnieuw op Jali, Capon en Vandendriessche rekenen. Zij keren terug uit schorsing. Rajsel en Jonckheere zijn nog steeds niet inzetbaar, al heeft die laatste ondertussen de groepstrainingen hervat. De wedstrijd wordt gefloten door Alexandre Boucaut. (jve)

Gentse beloften maken brandhout van Kortrijk

Gisteren namen de beloften het in Oostakker op tegen KV Kortrijk. Bij de thuisploeg kregen Marcq en Bjedov de kans om ritme op te doen. Voor de pauze liep de thuisploeg vlot uit tot 3-0 en na de aansluitingstreffer was het Bjedov die zijn tweede van de avond scoorde. Op het uur maakte Prez er van op de stip 4-2 van, waarna Koita de 5-2 aantekende. Vervolgens legden Abdelali en Koita de eindcijfers vast. (ssg)

Rechtsachter van Kortrijk breekt scheenbeen bij beloften

De Nederlandse rechtsachter Denzel Budde is in de beloftenmatch tegen AA Gent afgevoerd met een scheenbeenbreuk. Voor de bekermatch tussen Kortrijk en Antwerp kunnen er enkel in voorverkoop tickets gekocht worden door de verstrengde veiligheidsmaatregelen. Ook kunnen enkel abonnees tickets aankopen voor zichzelf en vier vrienden. D’Haene zal waarschijnlijk kunnen meedoen. Tegen Anderlecht had hij last van de knie na een duel met Trebel. Hij heeft nog last en doet het rustig aan, maar het zou geen al te probleem zijn. (gco, ssg)

ANTWERP N’Diaye, Arslanagic en Oulare hielden het bij louter lopen met de physical coach. Nadien volgde nog een reeks extra, specifieke oefeningen. Sall, Ofosuhene en Stojanovic werkten een individueel kracht- en cardioprogramma af. (gegy, stdr)

STANDARD Gisteren stond er verzorging op het programma voor de basisspelers van de match tegen Genk (0-2). De overige spelers trainden op het veld. Bokadi, Cop en Ndongala bleven binnen. (bfa)

STVV Zoals gevreesd, haalt De Norre de bekermatch niet. Zijn buikspierproblemen zijn waarschijnlijk niet ernstig, een bloedonderzoek moet duidelijkheid brengen. Maar uit voorzorg blijft hij aan de kant. Hij kon gisteren wel een aantal stabilisatieoefeningen afwerken. Het is afwachten hoe hij daarop reageert. Acolatse valt naast de selectie met last aan de hamstrings. Met Vetokele wordt gemikt op zaterdag, de trip naar Moeskroen. Hij heeft twee groepstrainingen achter de rug. In de komende dagen worden de inspanningen opgevoerd. (rco)