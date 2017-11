Pijnlijke verklaring voor mindere prestaties Club Brugge-doelman Butelle vorig seizoen

Ludovic Butelle (34) lijkt zowaar dicht bij een terugkeer te staan als doelman van Club Brugge. De Fransman, die tot de play-offs vorig seizoen in doel stond bij blauw-zwart, komt weer in beeld nadat zijn jonge concurrenten Ethan Horvath (22) en Guillaume Hubert (23) geen goede beurt maakten.

Butelle, die in 2016 nog uitgeroepen werd tot Doelman van het Jaar als keeper in de kampioenenploeg van Club Brugge, heeft er enkele donkere maanden opzitten. Hij werd in Play-Off 1 uit de ploeg gezet na enkele mindere matchen en zou nadien niet meer terugkomen. Bij Club Brugge gaven ze de voorkeur aan Ethan Horvath (22) en daarna tweede doelman Guillaume Hubert (23).

Maar die mindere matchen hadden een goede reden, zegt zaakwaarnemer Sébastien Stassin aan Het Laatste Nieuws. “Wat niemand weet en wat Ludovic ook nooit wilde rondbazuinen, is dat in die periode zijn zoontje geopereerd werd aan het hart. Het was in die omstandigheden niet simpel voor Ludovic om zijn focus te bewaren en zo is hij effectief in een dipje terechtgekomen.”

Gelukkig is het elfjarige zoontje van Butelle inmiddels weer gezond en wel. De Fransman mocht van trainer Ivan Leko al meedoen in een oefenwedstrijd. Krijgt hij ook donderdag in de bekermatch tegen Zulte Waregem zijn kans?