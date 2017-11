Ophef in Engeland omdat Lukaku wegkomt met natrappen: “Andere clubs mogen zich vragen stellen”

In Engeland is er aardig wat commotie rond de beslissing om Rode Duivel Romelu Lukaku niet te vervolgen voor zijn dubbele natrapbeweging richting Brighton-verdediger Gaeton Bong. Ex-scheidsrechter Graham Poll (54) is in een opiniestuk voor de krant The Daily Mail bijzonder kritisch voor de Engelse voetbalbond, maar meent ook te weten waar het schoentje knelt.

Dat Romelu Lukaku zonder schorsing wegkomt voor zijn dubbele natrapbeweging richting Brighton-verdediger Gaeton Bong, doet aan de andere kant van het Kanaal aardig wat stof opwaaien. Ook Graham Poll, één van de beste en bekendste ex-scheidsrechters van Engeland, doet zijn duit in het zakje.

“Beelden tonen aan dat Romelu Lukaku tot twee keer toe een tegenstander probeerde aan te trappen. Zijn tweede poging leek ook doel te treffen, al is het proberen alleen al genoeg voor een rode kaart. Toch werd hij maandag vrijgesproken door de FA (Engelse voetbalbond, nvdr) en mag hij gewoon meespelen in de volgende drie matchen van Manchester United”, doet hij zijn verhaal in The Daily Mail.

Consistentie is moeilijk

‘Watford, Arsenal en Manchester City moeten zich vragen stellen over de redenen achter de mildheid tegenover de grootste club van het land.” Poll verwijst daarbij ook naar de schorsing die de Engelse voetbalbond Everton-speler Oumar Niasse oplegde voor een schwalbe, terwijl Watford-speler Richarlison enkele weken eerder nog wegkwam voor precies dezelfde feiten.

Maar de ex-ref meent ook te weten waar het schoentje knelt bij de Engelse voetbalbond. “Het probleem lijkt te zijn dat er een unanieme beslissing nodig is van de drie mensen die het incident moeten beoordelen. Consistentie verlangen van één persoon is al moeilijk genoeg. Consistentie verlangen van drie personen lijkt onmogelijk.”