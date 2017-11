Pop-upstadion voor WK in Qatar met containers als Lego-blokjes

Het organisatiecomité van het WK 2022 in Qatar pakt uit met een primeur. Voor het eerst zal er op een groot voetbaltornooi gebruikgemaakt worden van een pop-upstadion. Qatar gaat immers een sta­dion voor 40.000 toeschouwers optrekken uit containers. Na het WK kan het Ras Abu Aboud-stadion worden afgebroken en eender waar ter wereld opnieuw worden opgebouwd. Op die manier willen ze in Qatar vermijden dat er na het tornooi te veel stadions leeg komen te staan, zoals na de WK’s in Zuid-Afrika en Brazilië gebeurde.

Het stadion wordt net buiten Doha opgebouwd aan het water, zodat ­elke container met een schip ter plaatse geraakt. De containers zullen als Lego-blokken op elkaar worden geplaatst. In het stadion worden verschillende groepswedstrijden en ook een kwartfinale afgewerkt. “We zijn erg trots dat we voor het eerst in de geschiedenis een stadion gebruiken dat verplaatst en hergebruikt kan worden”, zegt architect Mark Fenwick. “We zijn er zeker van dat dit een ­inspiratiebron kan zijn voor de stadions van de toekomst.”