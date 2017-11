Oud-internationals zijn het (zo goed als) eens: dit is droom- en horrorgroep voor Rode Duivels

Nu vrijdag vanaf 15.45 uur ­weten de Rode Duivels wie hun tegenstanders zijn in de groepsfase op het WK in Rusland. In de aanloop naar die cruciale ­loting vragen wij dagelijks twee oud­-internationals naar hun droom- en horrorgroep.

Stel hier zelf uw droom- en horrorgroep samen!

Franky Van der Elst

Franky Van der Elst (56) speelde vier WK’s met de Rode Duivels tussen 1986 en 1998. Tegenwoordig werkt hij als analist voor Proximus TV. Hij weet perfect wat nodig is om de eerste ronde te overleven

Foto: Dick Demey

Droomgroep

• België

• Peru

• Iran

• Panama

Horrorgroep

• België

• Spanje

• Egypte

• Japan

Van der Elst: “Spanje absoluut vermijden”

“Geen Spanje, dat staat buiten kijf”, aldus de 86-voudige Rode Duivel. “Dat land uit pot 2 moeten we absoluut vermijden. Het brengt wel met zich mee dat ik voor die horrorgroep uit pot 3 geen Europees land meer kan kiezen. Er mogen immers geen drie Europese landen in dezelfde groep zitten. Die Scandinavische landen Zweden, Denemarken en IJsland zijn ook geen doetjes en dus liefst te vermijden. Egypte is daarna een zware klant, want als één van de eerste Afrikaanse landen gekwalificeerd. Uit pot 4 is het zaak Japan te vermijden. Zo makkelijk hebben we daar enkele weken geleden niet tegen gewonnen. Ik heb de indruk dat de Afrikaanse landen te kloppen zijn, maar het is wellicht ook best om Marokko te vermijden – vooral in het kader van mogelijke rellen. Voor mijn lievelingsgroep komen Peru, Iran en Panama het meest in aanmerking. Al mag ook daar een Afrikaans land bij.”

Eric Van Meir

Eric Van Meir (49) was aanwezig op drie WK’s, tussen 1994 en 2002. Hij is tegenwoordig analist voor Play Sports.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Droomgroep

• België

• Kroatië

• Iran

• Panama

Horrorgroep

• België

• Spanje

• Egypte

• Japan

Van Meir: “Egypte is gewoon een ambetante ploeg”

“Spanje is een horrortegenstander”, oordeelt de 34-voudige Rode Duivel. “Voor het overige is het zaak uit pot 3 Egypte te vermijden. En dat heeft niets te maken met Maged Samy(de Egyptische eigenaar van Lierse die Van Meir in april ondanks een uitstekend seizoen ontsloeg, nvdr.), het is gewoon een ambetante ploeg. Met enkele uitstekende spelers zoals die Mohamed Salah, die het nu bij Liverpool zo goed doet. Ik zou ook liefst Japan vermijden. De Belgen wonnen dan wel hun laatste oefenmatch tegen de Japanners, maar het is een technisch sterke ploeg met veel spelers uit Europese competities. Ze zijn volledig mee met de laatste ontwikkelingen. Voor de gemakkelijke groep verkies ik Kroatië boven Zwitserland, omdat de Zwitsers 27 op 30 haalden in de kwalificaties. Iran en Panama lijken me makkelijke tegenstanders uit de lagere potten.”