Nederland en drie andere landen willen profiteren van Belgische problemen en openingsmatch EK afsnoepen

Brussel - Brussel dreigt de openingsmatch van het EK 2020 te verliezen nu nog steeds niet begonnen is met de bouw van het stadion in Brussel. Nederland, Italië, Schotland en Rusland zien hun kans schoon en hebben zich ook kandidaat gesteld om de openingswedstrijd te organiseren.

Het volgende Europees kampioenschap wordt in verschillende landen gespeeld en de UEFA had de openingswedstrijd gereserveerd voor de hoofdstad van de Europese Unie. Maar de bouw van het “Eurostadion” op Parking C van de Heizel is nog steeds niet begonnen, onder meer omdat de nodige vergunningen nog niet zijn afgeleverd.

Volgende week donderdag hakt het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalbond de knoop door. Inmiddels hebben ook Amsterdam, Glasgow, Rome en Sint-Petersburg zich kandidaat gesteld om de organisatie over te nemen.

Het is momenteel nog onduidelijk of het te bouwen Brusselse Eurostadion er komt vóór het EK 2020. Maandag kreeg het dossier opnieuw een tegenslag te verwerken. Een week nadat de gemeente Grimbergen een negatief advies uitbracht, gaf de Vlaamse administratie Mobiliteit en Openbare Werken maandag een ongunstig advies. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege heeft tot en met 2 februari 2018 de tijd om te beslissen over de omgevingsvergunningaanvraag.