Lokeren mist Mijat Maric en Tom De Sutter tegen AA Gent

Lokeren - Lokeren moet het woensdag (20u30) in de achtste finales van de Croky Cup tegen AA Gent zonder verdediger Mijat Maric en spits Tom De Sutter stellen. Ze sukkelen met blessures. Dat heeft de club dinsdag bekendgemaakt.

Maric heeft last van de rug. De Sutter heeft een kleine verrekking aan de adductor. “De medische staf doet er alles aan om hen eventueel speelklaar te krijgen tegen de thuiswedstrijd van komende zaterdag (tegen Anderlecht, nvdr.)”, zo klinkt het.

Verder laat Lokeren weten dat Killian Overmeire vanaf dinsdag individueel met de bal mag beginnen trainen. De aanvoerder liep eind oktober een spierscheur op in de rechteradductor. Marko Miric onderging drie weken geleden een kijkoperatie aan de rechterknie. Hij zal naar verwachting tijdens de winterstop de training kunnen hervatten.

In de Ghelamco Arena aast Lokeren op revanche. Onlangs nog trok AA Gent in de competitie met 0-3 aan het langste eind in de Oost-Vlaamse derby.