Vergeet de Manchester Derby: daarom spelen Benteke en Izquierdo vanavond de vreemdste derby van Engeland

In de Engelse Premier League worden heel wat fel beladen streekderby’s gespeeld. Zo is er de Manchester Derby, de North London Derby of de Merseyside Derby. Maar de vreemdste derby over Het Kanaal, die wordt dinsdagavond afgewerkt… met een Belgisch tintje. Christian Benteke en José Izquierdo staan oog in oog in de wedstrijd Brighton - Crystal Palace. Niet eens twee streekgenoten, maar toch is dit waarschijnlijk de felst beladen derby in de Premier League. En dat heeft alles te maken met een incident, bijna dag op dag 31 jaar geleden.

Wilfried Zaha weet wat er op het spel staat... Foto: AFP

De match tussen Brighton en Crystal Palace lijkt op zich een alledaagse wedstrijd in de Premier League, maar toch zal de lokale politie met man en macht aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat er geen rellen uitbreken. Nochtans is Brighton - Crystal Palace helemaal geen streekderby, want beide clubs zijn zo’n 75 kilometer van elkaar verwijderd. Maar toen Crystal Palace-speler Wilfried Zaha onlangs op een fanavond gevraagd werd hoe groot zijn haat was tegenover Brighton op een schaal van 1 tot 10, antwoordde de aanvaller zonder verpinken ‘11’. Eén ruzie, 31 jaar geleden, zorgde ervoor dat de aanhang van beide clubs elkaar tot op vandaag nog steeds haten.

Toen Brighton en Crystal Palace in 1976 tegen elkaar werden uitgeloot in de FA Cup, barstte de etterbuil tussen de ambitieuze derdeklassers. Na twee wedstrijden stond het nog steeds gelijk (toen werden er geen verlengingen gespeeld), dus moest een derde match, op 6 december 1976 op neutraal terrein beslissing brengen wie doorstootte. In die wedstrijd scoorde Brighton bij 0-0 een penalty… maar de scheidsrechter nam de discutabele beslissing om de strafschop te laten hernemen na een vermeend gevecht tussen enkele spelers. Bij de tweede poging werd de penalty gemist, Palace zegevierde uiteindelijk met 1-0.

Van “Dolphins” naar “Seagulls”

Na de wedstrijd stormde Brighton-manager Alan Mullery de kleedkamer van Crystal Palace binnen. Eerst gooide hij met kleingeld naar de spelers van Palace, omdat ze de scheidsrechter zouden omgekocht hebben. Daarna verscheurde hij voor de neus van hun manager Terry Venables een briefje van vijf pond en riep dat geen enkele speler zo veel waard was. Het was het begin van de vreemde ruzie, die bijzonder ver ging. Zo besliste Brighton & Hove Albion een jaar na de FA Cup-farce om hun officiële bijnaam te veranderen van “The Dolphins” naar “The Seagulls”… omdat de bijnaam Crystal Palace — The Eagles — ook naar vogels verwees.

In de jaren ‘90 kwamen beide clubs elkaar minder tegen, maar toch bleef de rivaliteit sluimeren. Dat leidde in 2013 tot een vreemd incident, toen Brighton en Crystal Palace tegen elkaar speelden om de promotie naar de Premier League. In de kleedkamer van Brighton had een onverlaat de volledige vloer van de toiletten volgesmeerd met uitwerpselen, in een poging “The Seagulls” te destabiliseren. Met succes, Crystal Palace zegevierde en zou uiteindelijk promoveren naar de Premier League.

Foto: Action Images via Reuters

Nu, vier jaar later, komen beide teams elkaar weer tegen. Voor het eerst in 36 jaar in de hoogste divisie van het Engelse voetbal. En ook vandaag staat er meer dan de drie punten op het spel. Zo trekt de winnaar van dit duel aan het langste eind in de onderlinge confrontaties, want zowel Brighton en Crystal Palace wonnen elk al 37 duels. Voor Crystal Palace betekent een zege eindelijk een afscheid van de rode lantaarn in de Premier League, Brighton kan een goede zaak doen in de linkerhelft van het klassement. José Izquierdo (Brighton) en Christian Benteke (Crystal Palace) weten wat hen te doen staat...