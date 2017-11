Legendarische Russische doelman siert de knappe officiële WK-poster

De legendarische doelman Lev Yashin is de centrale figuur op de officiële poster voor het WK voetbal in Rusland. Drie dagen voor de loting van de poules voor de Wereldbeker, vrijdag in Moskou, maakte de FIFA het ontwerp bekend.

Lev Yashin nam met de Sovjet-Unie vier keer deel aan het WK en is nog steeds de enige keeper die de Gouden Bal heeft gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze onderscheiding in 1963 als speler van Dinamo Moskou, de club waarvoor hij zijn hele carrière uitkwam. “De zwarte panter” overleed in 1990 op 60-jarige leeftijd.

Op de poster is te zien hoe Yashin, in traditionele outfit met zwarte short en kousen, knieverband en zijn beroemde pet, naar de bal springt. Op die bal staat het Russische grondgebied afgebeeld, gezien vanuit de ruimte. De Russische artiest Igor Gurovich tekende voor het ontwerp.

“Het was voor ons cruciaal dat Rusland als organisator zou worden geportretteerd op de officiële poster”, legt de voorzitter van het Russische organisatiecomité Vitaly Mutko uit. “Daarom hebben we voor Lev Yashin gekozen als centrale figuur. Hij is een symbool van het Russische voetbal. Ik ben zeker dat de poster een van de belangrijkste symbolen van het WK in Rusland wordt.”

