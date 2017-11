Vanhaezebrouck voor clash tegen Standard: “Anderlecht wil alles winnen”

Anderlecht - RSC Anderlecht ontvangt Standard Luik woensdagavond (20u45) in een uitverkocht Constant Vanden Stockstadion voor de achtste finales van de Croky Cup. De Beker van België is een doel voor de landskampioen. “Anderlecht wil altijd alles winnen”, zei coach Hein Vanhaezebrouck op zijn persbabbel daags voor de ‘Clasico’.

“Standard is momenteel niet de makkelijkste tegenstander, maar we mogen niet klagen. Dat doe ik overigens nooit na een loting. Wij zijn een van de acht ploegen die hun bekerduel thuis mogen afwerken. Er waren makkelijkere affiches, maar in de beker moet je toch iedereen kloppen”, vertelde Vanhaezebrouck, die een lastige partij verwacht tegen de Luikenaars. “Standard verdedigt goed, speelt solide en met veel overtuiging. Er zijn enkele goede spelers die met hun individuele kwaliteiten het verschil kunnen maken”, somde HVH de kwaliteiten van de Rouches op. “Standard zal volgens mij POI halen en zal ook van de beker een doel maken. Het is de kortste weg naar Europa, zonder het zenuwachtige gedoe van de play-offs.”

Anderlecht kon de beker al tien jaar niet meer winnen en ook bij Vanhaezebrouck mankeert de cup nog op zijn palmares. “De beker is heel belangrijk voor mij. En als je bij Anderlecht bent, wil je alles winnen en moet je voor alles gaan”, stelde Vanhaezebrouck. “Alle clubs maken er een doel van. Behalve een mooie trofee krijg je er een rechtstreeks ticket voor de poules van de Europa League bij. Dat is een hele mooie beloning in vergelijking met de tweede of derde plaats in de competitie, waarin je dertig speeldagen en tien intensieve play-offwedstrijden moet afwerken.”

De altijd beladen ‘Clasico’ zal worden afgewerkt op een slechte grasmat. “We weten dat het een probleem is, maar het is nu niet het moment om er iets aan te doen. We zullen nog wat geduld moeten uitoefenen. Blijkbaar hebben meerdere clubs er last van.”

RSC Anderlecht kan opnieuw rekenen op Lukasz Teodorczyk, die zijn schorsing heeft uitgezeten. Sven Kums (dijblessure) is onzeker.