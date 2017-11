Skibbe blijft aan als bondscoach Griekenland

Ook na het missen van de WK-kwalificatie blijft Michael Skibbe bondscoach van de Griekse nationale voetbalploeg. Zijn eind november aflopende contract wordt met twee jaar verlengd. Dat heeft de Griekse voetbalbond dinsdag bekendgemaakt.

De 52-jarige Duitser slaagde er niet in de Grieken naar het WK in Rusland te loodsen. In kwalificatiegroep H eindigde Griekenland op de tweede plaats achter de Rode duivels. Kroatië was te sterk in de barrages. In Zagreb wonnen de Kroaten met 4-1, waarna een 0-0 gelijkspel volgde in Piraeus.

Skibbe is sinds 2015 Grieks bondscoach. Nu moet hij de Grieken naar het EK 2020 leiden. Eerder coachte hij onder andere Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Galatasaray.