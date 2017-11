Genk-spits maar één speeldag geschorst na elleboogstoot

Albert Stuivenberg zal zaterdag in de competitiematch op KV Mechelen geen beroep kunnen doen op aanvaller Marcus Ingvartsen. De Deen werd dinsdagmiddag door de Geschillencommissie van de KBVB geschorst voor twee speeldagen, waarvan één met uitstel. KRC Genk gaat niet in beroep tegen de straf, die pas donderdag ingaat. Ingvartsen is dus woensdag nog inzetbaar in de bekerwedstrijd op KV Mechelen.

Ingvartsen werd op aangeven van de Reviewcommissie opgeroepen door het Bondsparket, nadat hij in de competitiematch op Zulte Waregem een elleboogstoot had uitgedeeld in een luchtduel met Julien De Sart. Het Bondsparket vorderde een straf van drie speeldagen (waarvan één met uitstel) maar de Geschillencommissie hield het bij 1+1.