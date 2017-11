Standard-trainer verrast journalisten met georkestreerde aanval op videoref: “Al zijn beslissingen zijn tegen ons”

Standard-trainer Ricardo Sa Pinto heeft de show gestolen op de persconferentie van de Luikenaars dinsdagmiddag. De Portugees haalde er de beelden van de penalty die de Rouches afgelopen weekend tegen kregen bij en pakte uit met een zorgvuldig georkestreerde aanval op de videoref. “Ik weet niet hoe het komt, maar alle beslissingen van de videoref zijn tegen ons”, nam hij nog net geen complottheorieën in de mond.

Liever dan vragen te beantwoorden, verraste Standard-trainer Ricardo Sa Pinto de aanwezige reporters bij de persconferentie van Standard voor de bekermatch tegen Anderlecht door zelf het woord te nemen. En niet zomaar eventjes. De Portugees had zowaar een heuse presentatie voorbereid om zijn beklag te doen over de videoref, die tegenstander Genk afgelopen weekend een penalty bezorgde tegen de Rouches. Hij ging rechtstaan en las de journalisten met beelden van de fase in kwestie erbij de les.

“Het is de derde keer dat dit ons overkomt en de derde keer dat we bestraft worden”, stak hij van wal. Volgens Sa Pinto werd zijn team twee keer onterecht benadeeld door de fase. “Die penalty mag gewoon niet gegeven worden. Mpoku raakte de bal eerst met zijn rechter- en dan met zijn linkervoet, maar op dat moment ging Buffel al neer. Mpoku krijgt daar dan ook een gele kaart voor, waardoor hij de volgende match niet mag meespelen. Dat zijn details die het verschil maken op dit niveau. Zo’n beslissing doet ons niet alleen in de match tegen Genk pijn, maar ook in de match die nog komen gaat. En dat verdienen we niet. Het is moeilijk om je hier elke match tegen te blijven verzetten. De ref mag Standard, zijn spelers en zijn supporters dit niet aandoen. De club moet gerespecteerd worden en verdient dit niet.”

Duimpje van de vijfde ref

Sa Pinto liet ook beelden zien van de vijfde ref, die naast de camera aan de zijlijn stond. Daarop was te zien hoe de ref zijn duim opstak richting het veld. Volgens Sa Pinto deed hij dat in de richting van een speler van Racing Genk. “Vinden jullie dit een normale reactie of professioneel? Ik probeer professioneel om te gaan met zo’n fases en er niet op te reageren. Maar ik hou niet van de reactie van deze arbiter en hoop ze in de toekomst niet meer te zien.” Volgens onze bronnen was de duim echter niet voor een speler van Racing Genk, maar wel voor Standard-spits Orlando Sa bedoeld.

Dat stopte Sa Pinto echter niet in zijn vlammende discours tegen de videoref. “Ik weet niet hoe het komt, maar alle beslissingen van de videoref zijn tegen ons. Of we krijgen nog kaarten, of beslissingen in ons voordeel gaan naar het andere team. Dat zijn de feiten.”